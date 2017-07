Cameroun: Portes ouvertes - L'agriculture se donne à voir

Projets, opportunités et offres de service mis en exergue pour de potentiels producteurs jeudi dernier à Douala.

L'opération « portes ouvertes » organisée par la délégation régionale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Minader) a été l'occasion pour de potentiels agriculteurs et producteurs de découvrir les offres de service et d'appui que ce département ministériel met à la disposition de tous ceux qui veulent se lancer dans l'activité agricole. Deux grands projets ont été mis en avant à cet effet.

D'abord, le Pidma (Projet d'Investissement et de Développement des Marchés agricoles), qui vient en appui aux coopératives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits comme le maïs, le sorgho et le manioc. Pour bénéficier des appuis du Pidma, la première condition à respecter est d'être membre d'une coopérative et remplir les conditions d'éligibilité. Puis, il y a quatre étapes à remplir. La phase 1, qui consiste à la présélection de la coopérative, la deuxième est la préparation, la soumission et l'approbation du sous-projet, la troisième concerne la mise en place des financements et la quatrième, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation.

Ensuite, le projet Acefa (Programme d'Amélioration de la Compétitivité des Exploitations familiales agropastorales). Lequel vise l'intensification et la modernisation des systèmes de production, ainsi que l'accroissement des revenus des exploitants. Notamment, les équipements et infrastructures dédiés à la production. Il faut aussi relever que dans le cadre de la deuxième phase de ce programme, un système de conseil technico-économique est mis sur pied pour améliorer la productivité et les revenus des producteurs et de leurs organisations. Pour en bénéficier, il faut être membre d'une organisation de producteurs (Gic, union, fédération, coopérative), mais aussi remplir les conditions d'éligibilité.

En dehors de ces grands projets, les petits producteurs ont aussi eu l'opportunité de présenter au public venu nombreux les produits issus des zones de production de la région du Littoral.