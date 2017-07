Burkina Faso: Fitini show 2017 - La course au «Silure d'or» lancée

La compétition se déroulera dans deux zones: celle de Bobo Dioulasso, Dédougou, Banfora et Gaoua et celle de Ouagadougou, Koudougou et Dori.

Comme à l'accoutumée, les spectacles ont lieu dans la cuvette du théâtre de l'amitié de Bobo-Dioulasso, qui accueille le top de départ et la final de la plus grande manifestation culturelle des enfants au Burkina.

Fitini show se déroulera désormais les samedis au lieu du dimanche comme auparavant. Les musiques en ballets chorégraphiques seront exclusivement Burkinabé, les tenues « des miss en tenue traditionnelles » exclusivement Burkinabé également, pas plus de 12 danseurs (6 filles et 6 garçons) pour exécuter les chorégraphies dans un décor léger, un prix spécial pour le meilleur encadreur.

