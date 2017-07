Burkina Faso: Prix OFAB 2017 - Inciter les journalistes à s'intéresser aux technologies agricoles

Premier du genre à l'échelle continentale et au plan national, le prix OFAB 2017 vise l'excellence en journalisme sur les biotechnologies agricoles.

Cette initiative menée par la Fondation africaine pour les technologies agricoles (AATF), a pour ambition «d'encourager les médias dans la collecte des données, le traitement et la diffusion d'informations sur les avancées scientifiques et les résultats de la recherche agricole à l'endroit du grand public», a souligné Dr Valentin Traoré, coordonnateur OFAB-Burkina.

A travers cette démarche, il s'agira de distinguer des journalistes qui, de par leurs productions, «contribuent à promouvoir et à vulgariser l'information sur l'utilisation des biotechnologies agricoles comme solution durable pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso et en Afrique», foi du Dr Traoré.

Ainsi, seront prises en compte dans le cadre de ce concours, les œuvres produites et diffusées dans un organe de presse burkinabè paraissant au Burkina Faso ou dans un blog.

Il est ouvert à tous les genres rédactionnels, mais à condition que les productions en question aient été diffusées ou publiées de la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2017.

En ce qui concerne les conditions de participation, Dr Valentin Traoré précise que « peuvent prendre part au concours les journalistes nationaux ou étrangers, les free-lances et les bloggeurs. Les œuvres doivent être réalisées en langue française ou anglaise.»

En outre, après examen des différentes productions qui seront reçues à compter du 25 juillet prochain et ce jusqu'au 10 août 2017, les trois meilleures œuvres journalistiques seront primées au cours d'une cérémonie le 1er septembre.

A l'issue de cette étape, « les trois lauréats (nationaux) bénéficieront d'un séjour en Ouganda où leurs productions seront en lice avec celles des lauréats d'autres pays africains pour un prix continental », conclut Dr Traoré.

Pour rappel, le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole (OFAB), section du Burkina Faso, est une tribune de promotion -à travers la communication- sur les nouvelles avancées scientifiques et technologiques en matière agricole. Pour atteindre ses objectifs, cette organisation veut favoriser la circulation de l'information « juste ».

C'est dans cette optique que les journalistes présents au lancement du prix OFAB 2017, ont été outillés sur les questions liées à la biotechnologie. En effet, deux communications ont été portées à leur endroit.

L'une traitant des «biotechnologies et leurs applications», a été abordée par Dr Oumar Traoré. Et l'autre, a été l'exposé du Dr Emile Bazyomo, évoquant le «journalisme scientifique plus alerte et plus incisif au Burkina Faso».