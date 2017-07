Cameroun: Orphelins et enfants vulnérables - Plus de protection

La sixième session du comité de pilotage des programmes et projets y relatifs a procédé à leur évaluation le 14 juillet dernier.

Les chiffres ont ceci de particulier qu'au-delà de leur froideur, ils interpellent toujours, en même temps qu'ils nous fixent sur le chemin à parcourir. En 2005, on estimait à un peu plus de 240 000 au Cameroun, le nombre d'orphelins et autres enfants vulnérables dans le contexte du VIH/sida. En 2010, ils étaient plus de 350 000, soit une augmentation de 26%.

C'est dire si la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (Oev) dans le contexte du VIH/sida, est non seulement un problème de santé publique, mais une priorité du gouvernement en matière de protection sociale de l'enfance. La sixième session du comité de pilotage des programmes tenue le 14 juillet dernier, se devait donc de « procéder à une évaluation sans complaisance des acquis, identifier les forces et faiblesses afin de mieux se projeter vers l'avenir en tenant compte de nouveaux défis ».

S'exprimant au nom du ministre des Affaires sociales (Minas) empêchée, Moussa Lasomme, conseiller technique n° I du Minas, s'est voulue pragmatique en mettant chacun devant ses responsabilités au regard des attentes de la société. Le 8 mai 2002, du haut de la tribune des Nations unies lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée aux enfants, Paul Biya affirmait : « Il n'existe pas de causes humaines plus dignes que celle de la défense et de la promotion des droits et de l'avenir des enfants ».

Forte de ces constats, la sixième session du comité de pilotage des programmes et projets a pris toute la mesure du problème. Entre autres, l'étude des différents rapports, l'état d'avancement du processus d'élaboration de la stratégie nationale du développement de la petite enfance (Dpe), l'évaluation des performances des principaux programmes en faveur des Oev, ont abouti à des formulations et recommandations pertinentes, qui ne demandent plus que l'implémentation des décideurs.