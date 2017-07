Cameroun: Fête du 14 juillet - L'amitié franco-camerounaise célébrée

Vendredi dernier, à l'occasion de la fête nationale française, la coopération sans tâche entre la France et le Cameroun a été mise en avant.

C'était une journée « portes-ouvertes » vendredi dernier à la Résidence de France à Yaoundé. A l'occasion de la célébration du 228e anniversaire de la prise de la Bastille qui marque la fête nationale de la France,l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, a convié la communauté française vivant au Cameroun ainsi que les amis de la France.

Au cœur de l'ambiance festive qui a prévalu au cours de la soirée, Gilles Thibault a rappelé à l'ensemble de ses convives, le sens de l'amitié franco-camerounaise. Pour lui, « l'histoire n'est pas un répertoire de fatalités, et que le développement et le progrès sont possibles partout, et pour tous. C'est précisément parce que le Cameroun et la France partagent les mêmes valeurs, les mêmes convictions, que nous faisons tant ensemble, dans le cadre de cette relation partenariale, décomplexée et apaisée ».

Le diplomate français a exprimé toute sa fierté au nom de la France de compter le Cameroun parmi ses amis. Dans un environnement tourmenté par des violences en tous genres, « je remercie le Cameroun de ce qu'il apporte à mes compatriotes, aux expatriés et aux pays voisins », a déclaré l'ambassadeur français. Gilles Thibault a notamment mis en avant le rôle majeur joué par le Cameroun sous l'autorité du président Paul Biya, dans la lutte contre le terrorisme et Boko Haram. Dans cette lutte, la France et le Cameroun se tiennent l'un à côté de l'autre.

Le diplomate français a en outre évoqué les relations économiques et de partenariat qui existent entre les deux pays. « Les actions que nous menons en commun sont innombrables, notamment grâce au contrat de désendettement et de développement, qui fête ses dix ans cette année », a déclaré Gilles Thibault. La célébration de la fête nationale française à la Résidence de France s'est déroulée en présence du ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, représentant personnel, du chef de l'Etat, Paul Biya.