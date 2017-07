Cameroun: New Stars de Douala - Six points sur tapis vert

Le club profite des sanctions pour fraude infligées à Racing et Feutcheu FC lors des 19e et 18e journées par la Ligue de football professionnel du Cameroun.

Suite aux réserves portées par New Stars de Douala, la Commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) a rendu deux décisions favorables au club la semaine dernière. D'une part, en ce qui concerne le match de la 19e journée New Stars-Racing, le joueur du Tout-puissant de l'Ouest, Alain Ntekoleh alias Franklin Essambe Ekolle est suspendu pour deux ans pour fraude sur son identité.

Par conséquent, New Stars gagne le match par pénalité. Sur le terrain, New Stars avait été défait (0-2). « Le joueur Franklin Essambe Ekolle évoluant au Racing Football Club de Bafoussam en 2015-2016 sous la licence n°910222003 et la date de naissance du 22-02-1991 est bien le joueur identifié comme Alain Ntekoleh, titulaire de la licence n°98521006 et la date de naissance du 21-05-1998 pour le compte du même club. Le Racing ne pouvant ignorer cette fraude sur l'identité », peut-on lire dans la décision publiée par la LFPC.

D'autre part, au sujet du match Feutcheu FC-New Stars de la 18e journée, c'est le joueur Nesnen Ndeumen Feuleu alias Guy Janvier Ndeumen Tchoupe qui a été épinglé pour le même motif de double identité. « Le club de Feutcheu FC de Bandjoun perd le match par pénalité, car il s'est rendu complice de la fraude du joueur, conformément aux dispositions de l'article 69 alinéa 3 du Code disciplinaire de la FECAFOOT », indique la LFPC. Sur le terrain, le match New Stars-Feutcheu FC s'était soldé par un match nul (0-0). Quant au footballeur concerné, il est également suspendu pour une durée de deux ans.

Grâce à ces deux décisions, le club présidé par Faustin Domkeu, avant-dernier jusqu'ici au classement, se tire d'une situation inconfortable. Avec désormais 26 points après sa victoire (1-0) sur Bamboutos vendredi dernier en match en retard, New Stars quitte la zone rouge et grimpe à la quatorzième place du classement. Les trois clubs reléguables sont désormais Canon, Colombe et Lion blessé.