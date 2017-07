Cameroun: Mobilier - Les locaux s'affichent

Salons en cuir, de toile épaisse, lits et autres armoires fabriqués localement sont de plus en plus commercialisés dans les grands magasins spécialisés.

Des salons rembourrés en cuir et de toile épaisse made in Cameroon. Ces meubles fins, stylés et de bonne facture sont de plus en exposés dans les grandes surfaces dans la ville de Yaoundé et de Douala. Les clients désireux acquérir ce type d'articles n'ont plus nécessairement besoin d'aller les chercher chez les artisans du coin.

Encore que dans ces points de vente, la qualité n'est pas garantie. En outre dans certains grands magasins, on en trouve de bien meilleurs, en plus confectionnés au pays grâce à une maitrise de la technologie. « Seulement, même dans ces grandes surfaces, il faut savoir apprécier la qualité de l'un et de l'autre et faire son choix parce qu'il y en a de toutes les gammes en fonction des magasins », estime Patient Amougou, un client rencontré dans un grand commerce de Yaoundé.

Dans cet espace, on trouve des fauteuils qui n'ont rien à envier aux meubles importés proposés à des prix très élevés. Pour ce qui est des salons en cuir, il y en a différents modèles et tons. Concernant la toile épaisse, ce sont plutôt des couleurs fleuries qui priment. A cela s'ajoute des coussins aux tons chatoyants qui rehaussent l'éclat et la beauté des meubles.

Au sujet des prix, ils varient entre 375 000 et 2 500 000 F. Tout dépend du revêtement et du nombre de places qui composent le salon. Le promoteur et directeur général de l'un de ces espaces, Honoré Simo indique que les prix de ces meubles sont fixés en fonction du budget du Camerounais moyen au plus aisé. « Nous avons commencé par l'importation des meubles, mais avec le temps on s'est rendu compte que ce n'était pas la meilleure option. Tout revenait trop cher, entre le dédouanement et le transport et vu le volume du salon », explique-t-il. Il ajoute que ces articles sont réalisés sur place par des Camerounais ayant acquis un savoir-faire et une expertise en la matière. Autre avantage, le bois camerounais est meilleur que celui avec lequel sont confectionnés des meubles importés. Seul le cuir est acheté à l'extérieur.

Ailleurs où sont également exposés des meubles made in Cameroon, en plus des salons, on trouve des salles à manger et des lits. L'un des chefs de rayons ameublement et décoration a fait mystère de l'origine des articles. Pourtant selon un employé du magasin ayant requis l'anonymat, ces meubles ont bel et bien été fabriqués sur place. Seulement, la qualité n'y est pas vraiment, contrairement à d'autres exposés dans certaines grandes surfaces. Quant au prix, il oscillent entre 140 000 et 900 000 F.