Mauritanie: Toutes les zones du pays bénéficieront de la deuxième phase du projet d'aménagement du lac R'kiz

Il a enfin affirmé que l'avenir connaîtra la réalisation de plusieurs réseaux d'adduction d'eau et d'électricité dans cette zone du pays, précisant, en outre, que la route Mederdra-R'Kiz sera achevée très prochainement, après les retards qu'elle a connue, et que les travaux de la route R'Kiz-Boghé débuteront dans un avenir proche.

Il a appelé les citoyens à se départir de la paresse et à se convaincre du fait que le travail est un honneur et qu'ils doivent, par conséquent, oeuvrer de toutes leurs forces pour que le projet du lac R'Kiz atteigne les grands objectifs pour lesquels il a été créé, à savoir la réalisation de l'autosuffisance alimentaire du pays.

Le Président de la République a affirmé que la marche de construction et d'édification visant à assurer la sécurité et la stabilité du pays se poursuit à tous les niveaux , car, a-t-il dit, les moyens sont désormais disponibles et sont utilisés pour servir le citoyen.

Il a ajouté que la moughataa de R'Kiz qui abrite cet important projet a une histoire glorieuse et une place privilégiée non moins importante que celle de nos villes anciennes.

