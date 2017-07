Burundi: Miss Burundi 2017 - Edith Modeste Ndacayisaba, l'artiste au cœur d'or

Dans sa brève carrière de femme de théâtre, elle a joué des rôles « malheureux ». « J'aime me mettre dans la peau de ceux qui souffrent pour comprendre la nature et la cause de leur souffrance. Par ce procédé, on peut facilement éradiquer un mal qui nous hante», se justifie-t-elle.

Desmond Tutu est la personnalité qui inspire Ndacayisaba mais aussi la top-modèle Tyra Banks. Pendant ses heures libres, Edith aime lire et écouter de la musique. Amoureuse de la nature et l'environnement, le vert est sa couleur préférée.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.