Madagascar: Baccalauréat - Deux Malgaches tutoient l'excellence

A Madagascar, le ministre des Finances et du Budget démissionne. Une annonce faite ce lundi matin à… Plus »

Accordéonistes et chanteuses, Katia et Alicia ont préféré poursuivre une carrière scientifique. Ces deux sœurs, qui ont toujours été ensemble dans les mêmes classes depuis le primaire, ont, cette fois-ci, choisi deux voies différentes.

La note parfaite. Les deux soeurs Katia et Alicia Rakotonirainy, vivant en France, viennent de réaliser cette année, à dix sept ans, un doublé gagnant dont rêveraient de nombreux étudiants. En terminale S, elles ont obtenu la mention très bien au baccalauréat scientifique avec des notes exceptionnelles : 20/20 pour l'une et 19,89/20 pour l'autre.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.