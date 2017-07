Madagascar: Éducation nationale - Le changement climatique au programme scolaire

Dans le cadre de la réforme de l'éducation, des responsables et acteurs de l'éducation nationale issus des 22 régions ont suivi une formation axée sur l'initiation au changement climatique. Elle s'est tenue au Centre régional de l'Institut national de formation pédagogique d'Antsirabe durant ces deux dernières semaines.

La méthodologie adaptée à l'intégration du changement climatique dans les matières inscrites dans le programme scolaire a constitué la base de ce premier atelier, au cours duquel les participants se sont mis d'accord sur les causes et les effets du changement climatique et les méthodes dont ils vont adapter pour transmettre les messages y afférents aux élèves.

« Afin d'atteindre l'objectif qui est d'avoir des élèves ayant des comportements et des habitudes adaptés et correspondants au changement climatique, ce thème sera intégré dans les matières de la première et de la quatrième année à partir de l'année scolaire 2017-2018 », mentionne Yvelines Anne Marie Randriamiarina, directeur du curricula et des intrants au sein du ministère de l'Éducation nationale.