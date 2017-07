Sénégal: Rufisque - Ousmane Sonko prône une «alternative aux alternances»

Ce qui fait qu'aujourd'hui le pays va mal. Il n'y a pas d'emploi, la pauvreté continue à grimper et notre pays est parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. C'est ça, la gouvernance de Macky et c'est ça qu'il a mis sur la table pour ces élections».

Evidemment, nous pouvons nous aussi axer la campagne sur la gouvernance et le bilan de Macky Sall catastrophique qui est jalonné de scandales, qui est ponctué de choix inopportuns, et surtout fondé sur le privilège qui est accordé dans tous les segments de la vie socio-économique aux intérêts étrangers au détriment des nationaux.

Revenant sur l'immixtion du Président dans la campagne pour les législatives, Sonko dira que Macky Sall cherche à imposer son bilan dans les discours de ses partisans. Et c'est pourquoi, ils vont le retrouver sur ce terrain pour mettre à nu les limites de sa gouvernance et de ses options économiques.

Ce qu'on appelle alternance mais il est temps de créer une alternative parce que le système-là a prouvé ses limites, ne peut rien produire de bon et tant qu'on continuera à remplacer les hommes au sein d'un même système, on aura les mêmes résultats.

Ousmane Sonko et ses partisans ont sillonné en fin de semaine les places publiques, les marchés et autres gares routières.

