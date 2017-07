Sénégal: Abdoul Mbaye - «Les populations sont aujourd'hui conscientes d'avoir été trompées»

Le leader de la coalition Joyyanti, Abdoul Mbaye, en séjour à Matam au cours du week-end a opté pour des visites de proximité dans de nombreuses localités pour mener sa campagne pour les législatives.

Devant ses militants de Sédo Sébé, l'ex-chef de gouvernement a fait savoir : « Lorsqu'on fait de la politique un moyen de promesses non tenues, il y a toujours un retour du bâton et je suis persuadé que dans le département de Matam, après avoir entendu des promesses à n'en plus finir, les populations sont aujourd'hui conscientes d'avoir été trompées ».

Avant d'appeler à la culture d'une politique saine qui s'éloignerait de « cette politique de la poche qui, dans son approche, reste une politique des promesses non tenues, une politique du mensonge et une politique de recherche d'argent ». Le responsable politique qui prône un nouveau type de député à l'Assemblée nationale a jugé que les « députés de Bennoo Bokk Yaakaar et de l'APR n'ont pas rempli leur contrat à l'endroit des populations qui les ont élus ».

Selon lui, ces derniers se seraient illustrés par « l'absentéisme, l'indisponibilité et le souci de rémunération obsessionnelle ». Et puis surtout, a-t-il noté, « une présence à l'Assemblée nationale qui ne se manifeste que par du sommeil d'abord, et quand on vous réveille, c'est pour applaudir et dire oui. Aucune commission d'enquête mise en place, une seule proposition de loi qui, de surcroît, ne concernait pas les populations, a été votée.

Le bilan est négatif, il faut qu'ils s'en aillent et qu'on mette autre chose». Cependant, précisera l'ancien Premier ministre, pas avec l'objectif de combattre l'Exécutif : « Ce sont des élections législatives. Qu'on mette de nouvelles figures, de nouveaux députés qui auront le souci de l'intérêt général, de l'intérêt des populations ! »