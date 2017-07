Sénégal: Nioro - Rencontre Moustapha Niasse/ jeunesse de BBY

Le leader de l'Alliance des forces de progrès (Afp) qui recevait vendredi dernier les jeunesses de Bennoo Bokk Yaakaar dans le département de Nioro, dans le cadre d'une rencontre d'échange de vertus, de vécus et d'expériences et sur les enjeux que renferment cette élection législative du 30 Juillet prochain, a sommé ces dernières au respect des aînés et à faire montre de générosité discrète, de solidarité vis à vis de la société qui les couvre.

Moustapha Niasse ne s'est pas limité à cela, car il a aussi invité ces jeunesses à poursuivre leurs études le plus loin possible pour pouvoir remplacer des personnes comme elles dans des responsabilités étatiques et non étatiques.

Même si, dans cette tribune, il était aussi question de parler d'élections, surtout d'une volonté commune des partis de la mouvance présidentielle de remporter à plus de 80 % les prochaines législatives dans le département de Nioro, les protégés de Moustapha Niasse et Mamadou Lamine Dieng, le mandataire départemental du « Benno », ont aussi saisi l'occasion pour étaler l'ensemble de leurs préoccupations et celles des populations en général pour un développement équitable.

Et cela, malgré les efforts consentis par le gouvernement dans certains programmes à l'image du Pudc. Pour la première fois, ce genre de rencontre est tenue dans le département de Nioro afin de développer un dialogue direct et permanent entre jeunes et personnes adultes de l'espace politique dans le sens de la citoyenneté et de l'envie de disposer éventuellement d'une meilleure génération de jeunes.