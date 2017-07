Congo-Kinshasa: Santé - Le pays a validé le protocole de recherche d'essai vaccinal contre Ébola

Pour sa part, l'expert Ébola au MSF, Luis Encinas, pense que la RDC a une carte à jouer et qu'elle peut devenir demain un centre d'excellence susceptible d'attirer des gens en provenance de l'extérieur pour se former sur le traitement d'Ébola. « C'est une opportunité pour la RDC et pour toute l'Afrique de mettre en place un centre d'excellence pour la prise en charge de la gestion d'Ébola, doté des capacités de formation, des personnels congolais et africains qualifiés, et des laboratoires capables de faire des tests », a -t-il indiqué.

Organisée conjointement par le ministère de la Santé et l'ONG Médecins sans frontières- Épicentre (MSF/Épicentre), cette table ronde qui a notamment mis en présence les experts du ministère de la Santé et les partenaires se voulait un cadre d'échange entre les différents participants pour discuter sur la mise en place d'essai vaccinal de la maladie à virus Ébola.

