Sénégal: Décés du directeur de la CMU - Cheikh Seydi Aboubeker Mbengue repose à Tivaouane

C'est la raison pour laquelle, ils le surnommaient «gros bébé». Plusieurs personnalités religieuses et coutumières ainsi que des membre du gouvernement ont pris part à la levée du corps, notamment en plus du chef de l'Etat, Macky Sall, le président de l'Assemblée nationale avec qui il part age le même parti (AFP), le Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop, des ministres et autres responsables du gouvernement, de l'administration, des politiques, aux côtés des membres de sa famille.

A en croire le chef de l'Etat, si les Sénégalais étaient, à une certaine époque, entre 20 et 24% à bénéficier d'une couverture maladie, aujourd'hui, ils sont plus de 50% à bénéficier de la CMU.

M. Cheikh Mbengue, qui a reçu les hommages de la nation, a été élevé au grade de Chevalier dans l'ordre national du Lion, une distinction qui lui a été décernée à titre posthume par le chef de l'Etat, Macky Sall. Les autorités, connaissances et proches n'ont pas tari d'éloges envers cet «homme bien, disponible, pieux et généreux».

