Sénégal: Saint-Louis - Baldé, confiant de l'engouement des citoyens pour sa liste

Pour lutter contre ce phénomène, il a suggéré la mise en place d'un programme national et de grands projets d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

Selon lui, avec des accords de pêche bien négociés et signés par les autorités sénégalaises et mauritaniennes (par exemple), une famille de pêcheurs de la Langue de Barbarie préférerait renoncer à cette enveloppe de 2 millions qui lui permet tout simplement de résoudre quelques problèmes sociaux ponctuels, pour se rendre régulièrement en haute mer et gagner chaque année entre 25 et 50 millions Cfa.

En visite à Saint-Louis, samedi, dans le cadre de la campagne électorale, il a fait remarquer qu'octroyer des chèques de 2 millions aux 629 familles de pêcheurs rapatriés de la Mauritanie et 461 moteurs hors-bord, « équivaudrait à offrir des véhicules sans carburant, dans la mesure où ces pêcheurs bénéficiaires de ces dons, n'ont pas de licence de pêche et n'ont pas la possibilité d'aller opérer en haute mer ».

