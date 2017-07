Angola: Moxico - Des projets agricoles favorisent la production alimentaire - Secrétaire d'Etat

Luena — Les programmes agricoles qui sont mis en œuvre par le Gouvernement angolais visent à promouvoir un environnement favorable au développement de l'activité économique privée et à stimuler la production alimentaire, a déclaré samedi à Luena, le secrétaire d'État à l'Agriculture, José Amaro Taty.

S'exprimant sur « Les politiques visant à stimuler le secteur agricole dans le contexte économique actuel», lors d'un atelier promu par l'Université José Eduardo dos Santos, à Luena, José Amaro Taty a rappelé que cet environnement suscitait un plus grand intérêt des entrepreneurs privés dans le secteur agricole et favorisait les perspectives de croissance et de la diversification de l'économie.

Selon lui, la mise en œuvre de ces projets dépend des ressources nationales (publiques et privées) et de la coopération internationale (lignes de crédit et autres financements), dans les questions liées au financement et à des partenariats technologiques spécifiques, visant à améliorer le bien-être être de la population.

Il a dit que parmi les priorités du gouvernement angolais figuraient la promotion du développement intégré et durable du secteur agricole, en profitant le potentiel des ressources naturelles productives et la compétitivité du secteur pour assurer la sécurité alimentaire et l'offre intérieure.

Il a fait savoir que l'activité agricole du pays était principalement produite par les familles, impliquant 2570 familles dans le cadre du Programme d'Extension et du développement rural (PEDR), qui soutient chaque année plus de deux millions de foyers avec des graines et des engrais et des outils agricoles à travers le pays.