Angola: L'industrie fait une étude sur la quantité de ferraille existant dans le pays

Luanda — Le Ministère de l'Industrie fera une étude dans un proche avenir afin de déterminer la quantité de ferrailles existant dans le pays, a annoncé lundi, à Luanda, la ministre de l'Industrie, Bernarda Martins.

Prenant la parole à l'ouverture d'une réunion qui s'est penchée sur la problématique des ferrailles en Angola, Bernarda Martins a souligné que, en plus de l'étude, on prétendait trouver un équilibre entre les prix qui seraient fixés par les fabricants et les usines sidérurgiques.

« Nous avions besoin de trouver une politique plus équilibrée entre la collecte, le prix, l'achat national et international, et la possibilité d'exporter ou non», a-t-elle dit.

Par conséquent, a-t-elle ajouté, pour protéger cette matière première, on a pris la décision d'établir un quota (zéro) pour l'exportation de la ferraille, afin de préserver les réserves et promouvoir les industries du pays.

Selon la ministre, il doit y avoir un dialogue entre tous les acteurs impliqués dans le secteur, de sorte que le quota qui sera établi en 2018, soit conforme aux membres du processus.

La réunion sur la problématique des ferrailles dans le pays a connu la participation des principales entreprises et professionnels opérant dans le secteur de l'industrie.