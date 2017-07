Sénégal: Incitation des agents comptables à respecter l'ethique et la déontologie

Selon lui, c'est cela qui permet à l'agent, devant un dossier, qu'il pèse 1 franc ou X milliards, de dire s'il est régulier ou pas et de le rejeter ou de l'accepter en toute connaissance de cause.

«Nous avons une fonction peu connue, entourée de mythe, mais qui est aussi le lit de toute sorte de dérives. Souvent on nous accuse certains torts. N'ayant pas compris le rôle de l'agent comptable, on le met dans le même sac que tout le monde».

Selon lui, la construction d'une infrastructure éthique permet de gérer les conflits et de les prévenir et de corriger toutes les formes de dérives inhérentes à la fonction. «Aujourd'hui, depuis que le Canada a mis en place ça, presque toutes les professions construisent cette infrastructure.

Dans sa communication, Sidy Diop du Bureau organisation et méthode (Bom) a suggéré aux agents comptable de l'Etat de mettre sur place une infrastructure éthique pour être conforme à l'éthique et à la déontologie.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.