Tunisie: Nécessité d'un partenariat audacieux

« D'abord, la Tunisie ne dispose toujours pas d'un projet économique de transition et de transformation d'une économie dont le modèle de développement est essoufflé, explique-t-il. Toujours du côté tunisien, il n'y a pas de consensus national autour des priorités, que veut-on de nos partenaires ? Ensuite, la coopération entre l'UE et la Tunisie est aussi basée sur une mondialisation qui montre aujourd'hui ses limites. Elle a créé une instabilité financière, écologique, sociale avec les inégalités, et a provoqué également la montée en puissance des populismes. Enfin, du côté européen maintenant, un manque d'audace dans le traitement des révolutions, puisque depuis, il n'y a pas eu un véritable changement d'attitude ». Au passage, il rappelle que les promesses du G8, en 2011 à Deauville, n'ont pas été tenues.

Pour sa part, l'ex-ministre de l'Économie et des Finances, Hakim Ben Hammouda, considère les négociations entre la Tunisie et l'UE sur le futur partenariat complètement à l'arrêt. Il donne trois raisons à ce surplace.

