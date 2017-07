Tunisie: Le temps du remue-ménage...

Rappelons que le joueur a débarqué en juillet 2015 à l'Espérance et son contrat court jusqu'à juin 2019. Depuis le temps qu'il endosse le maillot «sang et or», Rejaïbi n'est pas parvenu à accéder au rang de titulaire. Son ancien club, le CAB, est fortement intéressé pour le récupérer sous forme de prêt avec option d'achat à la fin de la saison 2017/2018. La réponse de l'Espérance de Tunis tarde à venir.

L'arrivée de Msakni et Blaïli pourrait accélérer le départ de certains joueurs. Selon nos informations, le jeune attaquant, Bilel Mejri, intéresse le Stade Gabésien. Gérard Buscher voit d'un bon œil l'arrivée probable du jeune attaquant « sang et or » qu'il connaît très bien depuis le temps qu'il était directeur technique du centre de formation de l'Espérance de Tunis lors de la saison 2015/2016.

