Tunisie: En plein dedans !

Les prochains jours nous éclaireront davantage sur ce plan. Pour l'heure, on continue à travailler d'arrache-pied à Bizerte et à Tunis où on disputera un nouveau match amical contre le CSS le 26 juin, à l'annexe d'El Menzah. Ensuite, les camarades de Seïfallah Hosni retourneront à Hammam-Bourguiba du 1er au 6 août prochain. Le staff technique aura ainsi le temps nécessaire de bâtir la colonne vertébrale de l'équipe cabiste version 2017-2018.

En effet, le CAB a libéré Maher Ben Sghaïer contre Zied Ounalli et Hamza Ben Abda plus une somme conséquente. Il est vrai que le club nordiste, qui traîne «sur son dos» un déficit record jamais égalé depuis sa création en 1928, ne peut qu'appliquer la politique de ses moyens. A moins qu'on nous prépare une surprise dans les coulisses!...

Le staff technique s'est fait, à l'occasion, une petite idée sur la valeur du groupe qu'il a sous la main renforcé par les jeunes Nader Jerbi, Walid Sardouk, Taïeb Ben Zitoun, Elyess Dridi, Slim Jendoubi ou encore Abdelkhalek Yeken, prêts à saisir cette opportunité pour se distinguer. On voit bien que les responsables bizertins n'ont pas fait de folies sur le plan des recrutements. Ils se sont contentés jusqu'ici d'engager Ibrahima Wattara, seule nouvelle recrue si l'on excepte l'opération «gagnant-gagnant» avec l'EST.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.