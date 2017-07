Sénégal: Saer Seck - «C'est inadmissible d'assister à ce genre d'évenements»

En ce qui me concerne, je ne reste pas au football pour connaitre ce genre d'événements. C'est inadmissible d'assister à ces genres d'évenements dans une manifestation qui devrait être une fête. On prendra toutes les mesures qu'il faudra ».

Le président Seck indique que l'heure est actuellement à l'évalution en attendant de prendre une quelconque mesure. «C'est trop tôt de déterminer les responsabilités. Il faut pour le moment garder la sérenité et ensuite tout évaluer. Ce qui est certain est qu'un pan du mur sur la partie découverte du stade s'est affaissé. Je crois que les pertes humaines sont survenues à ce niveau.

Elle a évalué les besoins et les mesures à prendre. Elle s'est aussi concertée avec les deux clubs finalistes notamment le président Habib Guéye de l'Uso et le président, Saliou Samb du Stade de Mbour.

Interpellé sur les dispositions de sécurité, il a estimé que toutes les mesures avaient été prises au niveau de la Ligue pour la bonne tenue de la finale et de concert avec les clubs de Stades de Mbour et de l'Uso.

Saer Seck a qualifié de «surprenant» les événements qui sont survenus lors de la finale de la Coupe de Ligue et son lot de 8 morts et prés de 90 blessés enregistrés.

