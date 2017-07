Sénégal: Ourour (Kaolack) - BBY s'empare de la tête de liste de Baldé et...

Selon le président Pape Malick Ndour, la victoire du Bennoo n'est plus à démontrer dans le département, c'est seulement le fait d'être compté parmi les départements les plus performants en terme de résultat qui vaille aujourd'hui. Dans le cadre de leur actif, il précise être en possession de 10 sur les 12 collectivités locales que compte le département.

Ils ont fait part de leur revirement commun, samedi dernier, lors d'une rencontre de sensibilisation et d'information présidée le ministre Mansour Sy et le président du Conseil départemental de Guinguinéo Pape Malick Ndour.

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar a réussi un grand coup dans cette première semaine de la campagne pour les législatives du 30 Juillet prochain. Serigne Djily Mbacké, le 1er adjoint au maire de Nguélou, Alioune Dione, le second adjoint au maire, et Pape Modou Sathie, la tête de liste de l'Ucs d'Abdoulaye Baldé, ont tous rejoint la coalition présidentielle.

