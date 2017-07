Sénégal: Me Augustin Senghor - «La fédération va prendre les sanctions qui s'imposent»

On ne trouve pas les mots pour le qualifier puisqu'il nous a surpris. Cette finale devrait reunir tout le monde et permettre aux gens d'être dans la bonne humeur et de voir une équipe gagnante. Mais quand on assiste finalement à des pertes humaines, c'est quelque chose de douloureux.

«Personne ne pouvait prevenir de tels événements. On était aux prolongations. Il y a eu des jets de pierres. C'est cela qui a créé un mouvement de foule et ensuite provoqué un le drame d'après les premières informations. C'est la première fois que cela arrive. C'est un évenement qui nous attriste.

On évoque les problémes d'infrastructures ou de sécurité mais il faut dire que c'est le comportement de certaines personnes qui sont à l'origine de ce drame», dira Me Senghor avant de marquer sa surpise.

Le président de la Fsf renseigne qu'une enquête a été déclenchée pour situer les responsabilités et déterminer les causes. «Nous sommes en train de nous concerter avec les autorités pour voir les mesures à prendre.

C'est l'une des premières déclarations de son président, Me Augustin Senghor, quelques heures après cette manifestation de ce samedi 15 juillet au stade Demba Diop, entraînant 8 pertes humaines et une centaine de blessés.

