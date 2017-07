Burkina Faso: Conférence au sommet du TAC - ADO est bien là !

Le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres de son gouvernement sont au Burkina Faso. Les deux… Plus »

" Nous avons des dossiers importants à examiner pour que les choses s'améliorent en faveur des populations qui sont des frères et sœurs, nous devons aller plus vite pour matérialiser les engagements", a-t-il conclu avant de s'engouffrer dans le cortège.

Quand celui-ci foule le tarmac, un groupe de femmes dioula aux foulards impressionnants retrouvent une énergie débordante dans les chants et entonnent:" Alassane Bena Boro daboro", ce qui veut dire Alassane est venu, nous allons lui serrer la main. Après les salutations des personnalités, ces femmes réussissent à attirer l'attention de leur président qui les gratifient à distance de félicitations et de sourire.

C'est la moindre des choses que nous puissions faire; ici nous avons une communauté de plus de 35 000 personnes et nous vivons comme chez nous, car le Burkina, c'est une continuité de la Côte D'Ivoire et vice versa", nous confie le secrétaire à l'organisation, Jean Baptiste Digbo.

