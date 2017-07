Congo-Brazzaville: Des élections pour quoi faire ?

On connait depuis quelque temps la formulation du projet jusqu'à sa mise en œuvre. Pour qu'il soit ainsi,… Plus »

Les rancœurs se développent si fait qu'à la moindre étincelle, le pays risque de s'embraser. Certes, comme on aime à le dire, Ouagadougou n'est pas Brazzaville ; mais une chose est certaine, tôt ou tard, les peuples finissent toujours par avoir raison des dictatures et cela, que ce soit au Caire (Hosni Moubarak), à Tunis (Ben Ali), à Tripoli (Mouammar Kadhafi) ou à Ouagadougou (Blaise Compaoré).

Et comme il fallait s'y attendre, des incidents ont été enregistrés çà et là. C'est le cas, par exemple, à Kélé où des militants de six candidats, à en croire certains témoignages concordants, auraient emporté des urnes. Ils reprocheraient à la commission locale de rouler pour un candidat. Et ce n'est pas tout.

C'est le Parti congolais du travail (PCT) du président Denis Sassou Nguesso, qui dirige le pays d'une véritable main de fer et ce, depuis plus de trois décennies. Cela dit, contrairement au référendum constitutionnel de 2015, ces élections n'ont pas mobilisé grand monde dans les bureaux de vote.

