Madagascar: Portrait Carole Rakotondrainibe - Etre femme, serial entrepreneur et épanouie, c'est possible !

Carole L. Rakotondrainibe, femme serial entrepreneur et fière de l'être.

Carole Rakotondrainibe conjugue le verbe « entreprendre » au féminin, avec passion et brio. Effectivement comme elle le dit : « Non, contrairement à ce que le laisse supposer la tradition littéraire ou la culture malgache, les femmes ne sont pas des « fanakamalemy » ; il suffit de choisir d'être forte et de l'assumer, pour devenir acteur de changement et moteur de développement ».

Devenir entrepreneur ne s'improvise pas, cela s'apprend, bien que la force de caractère, les circonstances de la vie, l'audace et l'esprit entrepreneurial demeurent prépondérants dans la réussite d'une carrière d'entrepreneur. Carole Rakotondrainibe ne s'est pas réveillée un beau matin en s'auto-proclamant entrepreneur... Il lui a fallupasser par plusieurs étapes, parfois peu évidentes, mais toujours avec cette ambition et cette envie de réussir- sans oublier le savoir-faire et le savoir-être.

Parcours. Son bac en poche, elle s'est perfectionnée en informatique avant d'intégrer un poste de commercial au sein du groupe Antaris pendant 5 ans, au terme desquels elle était ressortie en tant que chef de produits. Elle a ensuite intégrél'entreprise familiale iBuy IT Services, une SSII- meilleur distributeur de Microsoft à Madagascar à l'époque- en tant que Directrice Commerciale. Grâce aux prouesses de vente qu'elle a réalisées au sein de cette boîte, Microsoft l'a remarquée et lui a proposée de travailler pour eux, proposition qu'elle a finalement acceptée en 2006. Durant 10 ans donc, elle a été « Business Development Manager& Citizenship Program » de Microsoft tout en étant chargée du programme d'action citoyenne de ladite boîte.

Entretemps, dans le dessein de se perfectionner et de « se structurer » elle a entrepris des recherches corollaires à ses domaines de prédilection : l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Recherches qui l'ont menée à intégrer un cursus au sein de la HEC Paris -entre autres avec le soutien et selon les conseils d'un être cher- en vue de l'obtention d'un CESA Certificat de Perfectionnement Management de l'Environnement International, son mémoire de fin d'étude sur le « développement de l'entreprenariat à Madagascar », avec lequel elle était sacrée major de sa promotion. Un « petit » détail qui fait la différence ! Elle souligne qu'une éducation et une instruction réussies forment le précieux sésame pour la réussite professionnelle, mais qu'être bardé de diplômes ne vaut pas grand-chose si le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être qui devraient aller avec ne sont pas au rendez-vous. Or quand les qualifications manquent, nous ne pouvons aller bien loin, surtout en entrepreneuriat. Il est donc question de juste milieu.

Entrepreneuriat.Croyant fort que l'entrepreneuriat est un moteur de développement, bien que l'esprit entrepreneurial fasse encore défaut à Madagascar, Carole s'est également lancée dans l'entrepreneuriat et comme son tempérament laisse le présager, elle n'a pas fait dans la demi-mesure ! Affichant plusieurs casquettes à la fois, elle assume parfaitement cette diversification, qu'elle considère comme un atout : chefs de projets chez Hay Madagascar- ONG oeuvrant pour le développement social grâce à la démocratisation des NTIC-, fondatrice et directrice artistique chez Tanako Madagascar, fondatrice de www.restaurants.mg, consultante du Goticom, Vice-présidente du GEN (Global Entrepreneurship Network), membre du Business and Professional Women, etc. En plus de tout cela, elle est mariée et mère de deux enfants, donc l'entrepreneuriat n'est pas indissociable de la vie de famille ! En prendre de la graine ne serait pas inopportun !