Afrique du Sud: Une députée ANC appelle à un vote de défiance à bulletin secret

« Le problème, c'est que c'est la énième fois qu'il va y avoir un vote de défiance où les gens sont forcés de voter pour quelqu'un en qui ils ont perdu toute confiance. Les membres de l'ANC ont perdu confiance en leur président. Et c'est l'opportunité de rectifier cela. Et de faire ce qui est bon pour le pays. »

Les neuf partis d'opposition sont favorables au vote à bulletin secret. « Nous avons besoin d'un vote à bulletin secret pour que tous les députés puissent exercer les fonctions pour lesquelles ils ont prêté serment sans obstruction et être loyal à la Constitution et au peuple sud-africain », estime Mosiuoa Lekota, leader d'un petit parti d'opposition.

Lundi, société civile et partis d'opposition ont dénoncé le manque de réaction de la police et des autorités. Le ministre de la Police - celui-là même qui a appelé à ce qu'elle soit disciplinée - a fait savoir qu'une enquête a été ouverte.

Ce n'est pas la première fois que Makhosi Khoza reçoit des messages d'intimidation. Depuis un an, cette députée ANC (Congrès national africain, au pouvoir) dénonce la corruption au sein de son parti et du gouvernement.

