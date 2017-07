Afrique: CAF - Un symposium pour l'histoire

Les ateliers se déclinent comme suit : CAN : compétition et cahier des charges, compétition interclubs, développement du football, football des jeunes, partenariats internationaux, communication et médias, marketing et TV, ainsi que footballeurs : rôle et perspectives

La Fédération Royale marocaine de football est un pilier dans la matérialisation de ces assises. Elle qui, depuis la réunion du Comité exécutif de la CAF du 8 mai 2017 à Manama au Bahreïn, s'était engagée à assurer le financement et la logistique de ce symposium qui sera suivi par une nouvelle réunion du Comité exécutif de la CAF et une assemblée générale extraordinaire.

Chacune des 55 associations membres de la CAF sera représentée au symposium par son président, son secrétaire général et son sélectionneur national A. Dans cette dernière catégorie, on peut citer des techniciens ayant une grande connaissance du football africain comme Claude Leroy, Florent Ibenge, Hervé Renard...

Le palais des congrès à Skhirat abritera les 18 et 19 courant les travaux du Symposium de la Confédération africaine de football, manifestation placée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI. Les thèmes en débat et le profil des participants promettent l'écriture d'une page d'histoire dans la transformation du football africain annoncée par le président de la CAF, Ahmad, depuis son élection le 16 mars 2017.

