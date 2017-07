Tunisie: La révolution stadiste

opinion

Les priorités sont fixées, le gros des emplettes réalisé et le staff technique s'est déjà attelé à la tâche. Même volet recrues, l'on ne s'est pas hasardé à chercher seulement de bonnes pioches.

Le mercato semble étudié avec différents profils déjà en place.

A terme, le Stade Tunisien espère disposer d'une attaque performante, d'un milieu athlétique, de sentinelles d'expérience et de quelques jokers offensifs excentrés disposant d'une vraie force de percussion. Bref, le Stade Tunisien n'est plus tendre mais coriace.

La filière continentale

Pour revenir au marché estival stadiste, rappelons que le ST avait engagé récemment l'attaquant ghanéen des Hearts of Oak Eric Kumi, âgé de 22 ans. Et, quelques jours auparavant, les Stadistes avaient recruté l'arrière Mohamed Ali Jouini, transfuge de l'ESZ, pour trois saisons, ainsi que l'ex-milieu de la Stayda Youssef Fouzai, le défenseur Aymen Kthiri, engagé pour un bail de deux ans, le milieu de Horoya Conakry Mory Keita (20 ans), et le pivot ivoirien, Jean Badi Daniel, ex-joueur de l'Olympique de Béja et signataire d'un engagement de trois ans.

Un savant dosage

Outre cette fièvre acheteuse, la stratégie du Stade Tunisien est assez claire. Recruter des jeunes qui puissent non seulement progresser en côtoyant leurs ainés, mais aussi disposer à terme d'une valeur marchande qui puisse permettre au ST de retrouver sa vocation première de club formateur qui mise sur les jeunes, sorte de pari sur l'avenir. A noter également que dans cette optique, le Stade Tunisien a enrôlé l'attaquant de l'AS Kasserine et de l'équipe nationale junior, Ayoub Mansouri, pour 4 ans. « Last but not least », pour encadrer tous ces talents en herbe, les Stadistes n'ont pas manqué de garder dans leur giron quelques joueurs d'expérience qui puissent accélérer cette saine émulation de groupe recherchée. A cet effet, le Stade Tunisien a prolongé le contrat de Bassem Boulaabi d'une année, tout comme l'avenant de l'attaquant-buteur

Slim Jedaied. Ce dernier a rempilé pour une nouvelle saison.

Enfin, Mohamed Salah Mhadhebi s'est engagé pour les deux prochaines saisons. Il a ratifié un bail de deux ans.

Voilà en clair la méthode stadiste pour retrouver les sommets.

Qu'il semble loin le temps où le Stade s'en remettait à la loi du marché et acceptait des départs en cas d'offres majestueuses.

Les cadors locaux n'ont qu'à bien se tenir. Car les Bardolais ambitionnent d'avoir une équipe compétitive, même si sur le marché il y a des sommes qui abattent bien des réticences.