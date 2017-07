Tunisie: Des signes qui ne trompent pas!

Les efforts des responsables de la section football ont donné leurs fruits. Les recrutements en série, finalisés ces derniers jours, ont commencé avec l'arrivée de Samti et Kamerji. Les derniers en date furent l'ex-joueur de l'ESZ Rami Bouchniba, et l'ex-défenseur de l'USBG Amin Abbès qui ont signé des contrats pour une durée de 2 ans.

Ces deux nouvelles recrues possèdent une expérience riche avec des clubs de L1 dont la JSK a expressément besoin, depuis le départ de Hamza Zakkar, Khalil Henid et Helmi Bellagha.

Ces joueurs entameront avec leurs nouveaux coéquipiers la deuxième phase de la préparation en prévision de la nouvelle saison. Animé de grandes ambitions, Amin Abbès souligne : «J'espère réussir un bon parcours avec la JSK.

C'est un honneur de faire partie d'un club aux grandes qualités techniques. J'espère également améliorer encore plus mon rendement sur les terrains de jeu et faire mieux avec mon nouveau club». D'autres joueurs sont convoités par les dirigeants aghlabides et seront probablement engagés dans les jours qui viennent.

Mécontentement

Ces transactions ont coûté à la trésorerie de la JSK une somme importante.

Cela a inquiété une frange des supporters aghlabides. Ces fans estiment que la section espoirs de la Chabiba regorge de jeunes talents capables de briller sans ruiner le budget du club.

D'autres également pensent que les clubs divisionnaires de la région possèdent des talents capables de prêter main-forte à la JSK au lieu d'engager des joueurs modestes et qui sont en régression.

Ameur Derbel démissionnaire

Quelques jours après sa désignation au poste de directeur sportif, Ameur Derbel a annoncé sa démission de ce poste. Un directeur sportif doit être clairvoyant de la stratégie du club et des besoins de l'équipe. En l'absence d'harmonie entre le staff technique et administratif, il sera difficile de réussir, a-t-il expliqué. Cette démission est sentie comme un échec pour la nouvelle direction de la JSK et probablement une preuve du manque d'expérience des nouveaux dirigeants.