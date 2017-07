Guinée: Manifestation interdite , le reggaeman Elie Kamano arrêté

En Guinée, l'opposition et le pouvoir sont à couteaux tirés concernant l'organisation des… Plus »

S'ils sont jugés et reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, ils risquent au moins six mois de prison ferme, selon leur conseil qui rejette d'emblée ces accusations.

Selon Maître Salifou Béavogui, le conseiller de l'artiste de reggae très engagé et souvent très critique vis-à-vis des différents régimes qui se sont succédé en Guinée, l'audition à la police judiciaire a duré un peu plus d'une heure et tout tournait autour de cette interdiction de manifester qui n'avait pas été notifiée aux manifestants.

Et après l'opposition, c'est la société civile qui se mobilise pour dénoncer ces appels. Mais l'artiste reggae guinéen Elie Kamano a été empêché de défiler pacifiquement, lundi 17 juillet: il a été arrêté et placé en garde à vue par la police.

En Guinée, le président Alpha Condé n'a encore rien dit sur ses intentions de modifier ou non la Constitution pour briguer un troisième mandat mais ses partisans s'activent et appellent de tous leurs vœux cette modification.

