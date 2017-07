Congo-Brazzaville: Travaux publics - L'avenue Émile-Biayenda à moitié bitumée

Située à Mpaka, dans le sixième arrondissement Ngoyo, l'avenue Émile-Biayenda avait connu il y a plus d'une année des travaux de canalisation et de bitumage. Malheureusement, cette voie n'a été bitumée qu'à moitié, à la grande désolation des riverains et des usagers.

L'avenue Émile-Biayenda est un axe majeur de déplacement qui permet aux habitants des quartiers Mpaka 120, Boutsia-boutsiélé et Tchimagni d'atteindre la grande avenue de l'indépendance et le marché Fond Tié-Tié.

Il ya une année, cette voie avait subi des travaux de canalisation et de bitumage, partant du poste de sécurité publique de Mpaka jusqu'au-delà du lycée de Mpaka à la grande satisfaction des populations. Les travaux avaient été exécutés par la société Translogistique sur une distance de 1 km 200.

Mais ce qui était considéré au départ comme une exultation de la part de la population riveraine et des usagers a malheureusement fini par se transformer en une désolation. Car l'avenue Émile Biayenda n'a été bitumée qu'à moitié, une grande partie du tronçon a été juste pulvérisée d'un liant d'imprégnation afin de permettre aux véhicules de circuler.

Interrogée sur cette situation, la population riveraine a exprimé son indignation, elle a demandé aux autorités locales que les travaux reprennent et soient exécutés à 100%. « Cette route ne présente pas un bon visage. D'ailleurs elle ne peut pas être au dessus de sa durée normale de service du fait que les travaux n'ont pas été exécutés à 100%. Nous voulons juste que les travaux reprennent et soient achevés afin de permettre aux véhicules de circuler normalement », a dit un habitant du quartier Mpaka 120.

En effet, un liant d'imprégnation consiste en l'application unique d'une émulsion de bitume spécialement formulée ou de bitume fluidifié à faible viscosité. Leurs principales fonctions consistent à pénétrer rapidement la surface granulaire, à rendre partiellement étanche la surface granulaire afin d'éviter une érosion par l'eau, à fournir une surface de roulement temporaire avant de poser un revêtement ou un enduit de scellement, et à fournir un lien entre la surface existante et la nouvelle surface de roulement.

Autrefois, l'avenue Émile-Biayenda présentait une image peu reluisante, elle était tantôt fangeuse, tantôt sablonneuse et impossible à la circulation routière. Mais le lancement de ces travaux d'aménagement, bien qu'exécutés à moitié, a permis de renforcer son image. Notons qu'une fois ces travaux totalement finis, l'avenue Émile-Biayenda deviendra une zone de circulation aisée qui va non seulement permettre à la population riveraine de jouir d'un environnement amélioré mais également à la vie locale de se développer pour devenir encore plus agréable à vivre.