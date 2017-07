Congo-Brazzaville: Législatives à Gamboma II - Les deux camps revendiquent la victoire

Quarante-huit heures après la tenue des élections législatives et locales au Congo-Brazzaville,… Plus »

Parmi les bureaux de vote qu'il conteste les résultats, il y a certains dont les enfants de 10 à 15 ans auraient voté. Dans d'autres, ses délégués seraient chassés parfois par les éléments de la force publique. « À Engakou, la police a vite fait d'arrêter ma déléguée qui s'était farouchement opposée à la fraude organisée à Matadi. Le président du bureau de vote s'est enfui avec les urnes et il garde les résultats par devers lui. A Mbaya, mon représentant a été chassé du bureau de vote du début à la fin. À Bouemba, le 1er assesseur a semé le désordre et le vote a été interrompu. À Bouanga, mon délégué a été aussi chassé. À Bouelemon un 2e bureau fictif a été installé », dénonce-t-il dans un communiqué de presse.

Candidat indépendant, Emmanuel Obami annonce avoir saisi la Commission locale des élections (Colel) pour contester les résultats dans huit bureaux de vote. S'autoproclamant vainqueur avec plus de 1000 voix, il précise que 45 procès-verbaux n'ont pas été signés par ses délégués sur les 85 à cause, dit-il, de la fraude et du bourrage des urnes. Selon lui, tous les membres des bureaux de vote étaient favorables au candidat du PCT, mais il serait largement en tête dans 50 bureaux.

