Congo-Brazzaville: Peu d'affluence pour les élections congolaises

Quarante-huit heures après la tenue des élections législatives et locales au Congo-Brazzaville,… Plus »

La mobilisation a été plus forte dans les quartiers sud de la capitale, Bacongo et Makélékélé, acquis à l'opposant Guy Brice Parfait Kolelas. En revanche, des graves incidents ont été signalés dans le nord du pays, le fief du président Denis Sassou N'Guesso.

Au Congo-Brazzaville, les électeurs se sont timidement déplacés pour élire leurs députés et conseillers locaux dimanche. Dans le bureau de l'hôtel de ville de Brazzaville, il n'y a eu par exemple que 28 votants. Le scrutin a démarré avec parfois plus d'une heure de retard. La Fédération de l'opposition congolaise composée du Frocad, de l'Initiative pour la démocratie au Congo (IDC), et de la Composante Jean-Marie Michel Mokoko (CJ3M) avait appelé au boycott.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.