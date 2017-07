Cote d'Ivoire: Les couacs de la coalition au pouvoir à Abidjan

Le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres de son gouvernement sont au Burkina Faso. Les deux… Plus »

En Côte d'Ivoire, la guerre de succession a-t-elle commencé? À trois ans de l'élection présidentielle, les tensions au sein de la coalition gouvernementale apparaissent au grand jour. Henri Konan Bédié, l'allié du président Alassane Ouattara, ne cache plus son ambition de présenter un candidat en 2020. Mais cela passe mal au sein du RDR, le parti du président ivoirien. Signes qui ne trompent pas, plusieurs proches de Bédié, nommés à des positions clés de l'Etat et du gouvernement, ont perdu leur poste. Même l'alliance entre Alassane Ouattara et l'actuel président de l'Assemblée Guillaume Soro semble battre de l'aile.

