Cote d'Ivoire: Les Ivoiriens divisés sur l'avenir de la Cour pénale internationale

Le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres de son gouvernement sont au Burkina Faso. Les deux… Plus »

Yacouba Doumbia, avocat et par ailleurs président du mouvement ivoirien des droits de l'homme (MIDH), reconnait que la CPI n'est pas une juridiction parfaite et propose que cette journée dédiée à la justice internationale soit l'occasion pour faire le bilan de cette cour internationale:

"Si aujourd'hui nous avons des Ivoiriens qui sont jugés par des juridictions dite internationales c'est parce qu'à un moment on a estimé que notre justice n'était pas apte pour conduire ces procédures jusqu'à leur terme. Nous devons faire en sorte d'éviter ce genre de situation et cela suppose que nous bâtissions un système judiciaire fort."

En Côte d'Ivoire, depuis l'incarcération à la Haye de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, les avis des politiques sont partagés sur le fonctionnement de cette juridiction, les acteurs qui l'animent et son avenir.

