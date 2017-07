Congo-Kinshasa: Elections des Gouverneurs - Nangaa annonce le calendrier aujourd'hui

Il devra dévoiler un calendrier électoral ce mardi 18 juillet 2017. Mais non, ce ne sera pas pour les joutes électorales prévues au plus tard le 31 décembre 2017 dans l'Accord de la Saint Sylvestre. Sujet sur lequel il s'était déjà prononcé du reste à Paris, au siège de l'Organisation Internationale de la Francophonie -OIF-.

A l'issue de sa rencontre avec le numéro Un de la territorial hier, Corneille Nangaa a plutôt annoncé pour aujourd'hui le calendrier électoral pour l'élection des Gouverneurs dans les provinces où la vacance a été juridiquement constatée. Alors que l'Opposition, surtout le Rassemblement/Limete, la CENCO et même la Monusco ainsi que d'autres forces politico-sociales attendaient de pied ferme la publication du chronogramme pour les élections projetées à décembre de l'année en cours, comment cet acte sera-t-elle interprétée ? Est-ce comme une provocation ou une diversion? Les langues ne manqueront pas de se délier à ce sujet. Mais, une donne reste évidente, à savoir que Corneille Nangaa prend au dépourvu plus d'un observateur. Et, encore, sur un tout autre registre autant explosif, le Président de la CENI s'attaque à l'enrôlement à l'Espace Grand Kasaï. Où, dès cette semaine, une mission d'évaluation descendra sur terrain.

Dans un tweet devenu le centre de toutes les attentions il y a peu, il avait déclaré que c'est ce 20 juillet 2017 que ce processus devra être amorcé. Ce pari sera-t-il tenu ? Rien ne va dans le sens de l'affirmer ou l'infirmer. Toutefois, au sortir de l'audience avec le patron de l'Intérieur, son interface de contact avec l'Exécutif, le numéro Un de la CENI a confié : «Il est question de lancer déjà les préparatifs de l'enrôlement aux Kasaï. Nous nous préparons. D'ailleurs, cette semaine nous allons nous y rendre nous mêmes pour faire la première évaluation, le temps pour nous de lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les Kasaï et voir la question de la sécurisation, surtout dans les zones où nous sommes opérationnels».

Enjeux

Les enjeux autour de la tenue des élections cette année, malgré le verdict de Nangaa qui attend la tripartite CENI-CNSA-Gouvernement, se cristallisent autour de deux dates à présent. Le 31 décembre 2017 et le 31 juillet prochain. Et, à chacune des dates, c'est une exigence claire qui est formulée. Pour le deuxième, c'est la publication du fichier électoral et, pour le premier, l'organisation au préalable des élections qui exige pour le Rassemblement /Limete et Compagnie qu'un calendrier clair, respectant les délais soit, connu d'avance. Visiblement, il ne s'agit pas du premier dossier sur la table de Nangaa et les siens qui enclenche le processus de remplacements des Gouverneurs déchus et autres qui n'ont plus l'effectivité de l'impérium dans le Congo profond.

Dans sa nouvelle dynamique, sauf imprévu, la Commission Electorale Nationale Indépendante devrait rendre public ce chronogramme cette semaine. Tout indique qu'à l'aube du 22 juillet, date à laquelle le Rassemblement du tandem Félix Tshisekedi et Lumbi est sensé mettre à nu ses projets de pression pour réclamer le calendrier électoral et le fichier des électeurs, que l'annonce de la CENI pourrait raviver des tensions car, la venue de ce calendrier là en lieu et place de celui de leurs exigences pourrait passer comme un affront, une douche froide.

En tout cas une de plus à inscrire sur la longue liste de frustrations enregistrées depuis la disparition du lider maximo et le crash des discussions directes de la CENCO. Qui, elle aussi, se trouve dans un état d'esprit d'attaque surtout avec l'enlèvement de deux princes de l'Eglise au Nord-Kivu. L'élection des Gouverneurs apparaît donc de ce point de vue comme étant moins prioritaire par rapport à la présidentielle, les législatives nationale et provinciales programmées pour avant fin décembre au plus tard par l'Accord. Mais, quel est le fondement de cette logique ? Les experts peuvent longuement en discuter. Toutefois, ça risque de chauffer sur la scène politique.