Cameroun: Douala-Yaoundé - 20 km d'autoroute bitumés en quatre ans

L'entreprise paie le prix des choix initiaux à rebours de toute rationalité managériale et d'une… Plus »

Alors que le Cameroun peine à relancer le développement de ses infrastructures ferroviaires,le Kenya a inauguré, en mai dernier, le plus grand projet d'infrastructure accompli depuis l'indépendance en 1963. Une ligne ferroviaire reliant la capitale Nairobi à Mombasa, sur l'Océan indien. Et devant asseoir la position du Kénya comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Soit 472 km de rail construits en trois ans (de 2014 à 2017), le tout pour un montant de 2,8 milliards d'euros financés par la Chine.

20 km d'autoroute bitumés en quatre ans, signifie que l'on a bitumé 05 km de d'autoroute par an durant quatre années. Une honte pour le Cameroun. Et une véritable preuve d'incompétence, comme le décrient depuis quelques jours de nombreux citoyens, suite à la publication (vendredi dernier) d'un article sur l'état d'avancement des travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé, par LQE.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.