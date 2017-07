Afrique de l'Ouest: Maladies contagieuses - 28 épidémiologistes prêts à riposter

Le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres de son gouvernement sont au Burkina Faso. Les deux… Plus »

Présidant la cérémonie au nom du ministre des Enseignements, le secrétaire d'Etat chargé de la Recherche scientifique et de l'innovation, Urbain Koulidiati, tout en annonçant la formation de 25 autres stagiaires en septembre 2017, a, lui aussi, invité l'ensemble des ministres de la Santé à assurer le déploiement des 28 spécialistes le plus tôt possible, car, a-t-il dit, les épidémies ne préviennent pas.

Quoi de plus normal pour une promotion qui a été convoyée par «Avion Airbus », comprenez le parrain, le Pr Mamadou Sawadogo, qui, à l'occasion, s'est dit fier de ses filleuls qui se sont montrés « sages et réceptifs » tout au long des 2 ans de voyage.

Les efforts conjugués de ces partenaires ont en effet permis la mise en place du projet régional de renforcement des capacités et de surveillance des maladies et de la riposte en Afrique de l'Ouest (WARDS), dans lequel cadre a vu le jour le programme de formation en épidémiologie de terrain (WAFETP).

Un grand défi qu'ont tenu à relever de grands partenaires de la santé que sont le Centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC) d'Atlanta, l'Organisation ouest-africaine de la santé (OAAS) et le Réseau africain d'épidémiologie de terrain (AFENET).

Constituée de 28 médecins des 8 pays de la CEDEAO, entièrement formés au Burkina, les promus, désormais aptes à riposter aux cas d'épidémie, ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie solennelle en présence de personnalités de la santé et de la recherche, de parents et amis.

