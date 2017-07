Burkina Faso: 6e TAC - Les gouvernements ivoiriens et burkinabè en conclave à Ouagadougou

Pour le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, la présente session traduit la détermination des deux pays à être à la hauteur de la volonté des peuples ivoiriens et burkinabè. Raison pour laquelle, il a laissé entendre que les travaux de ce conseil conjoint doivent être fructueux et assortis de solutions aux problèmes communs des deux Etats.

Depuis la mise en œuvre du traité, une soixantaine d'accords ont été signés entre les deux pays dans les domaines des infrastructures routières et ferroviaires, de l'énergie, des mines, de la coopération politique, de la diplomatie, de l'intégration régionale, de la défense et la sécurité, de la coopération administrative et transfrontalière, de la fluidité du trafic et la libre circulation des personnes et des biens, de l'économie et l'industrie, de l'éducation et de la recherche scientifique.

Par ailleurs, le conseil conjoint de ce jour devra passer en revue l'état d'avancement des projets « emblématiques » décidés par les chefs d'Etats au cours des conférences antérieures. Il s'agit, entre autres, de la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, de l'approvisionnement du Burkina Faso en électricité à partir de la Côte d'Ivoire, de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou.

« Je me félicite que la plupart de ces projets aient enregistré des avancées significatives dans leur mise en œuvre. Nos deux gouvernements doivent conjuguer leurs efforts pour la réalisation de l'ensemble de ces projets. (... ) Nous devons rester vigilants pour assurer la vitalité de notre amitié qui repose sur un engagement profond de nos Etats. C'est pourquoi le traité d'amitié et de coopération doit toujours être porteur de projets et d'espérance », a dit Paul Kaba Thiéba.

Outre le passage en revue de la mise en route des recommandations et projets décidés lors du Tac précédent, les deux gouvernements examineront le projet de rapport proposé par les experts qui étaient réunis du 13 au 15 juillet dernier. Aussi, ils finaliseront les projets d'accords en vue de leur signature ce mardi 18 juillet par Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré au cours de la conférence au sommet. Dans l'attente de l'aboutissement des concertations de ce jour, il est à noter que 24 projets d'accords sont sur la table des diplomates ivoiriens et burkinabè.

Le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly pour sa part a estimé que cette session est une précieuse opportunité du fait qu'elle est un cadre d'échanges de vue, d'examens de chantiers prioritaires et des actions à mener pour le renforcement des relations entre les deux pays.

« Le 6e Tac nous donne également l'occasion de passer en revue et d'harmoniser nos vues sur les événements majeurs qui ont ponctué la marche de nos deux pays durant l'année écoulée notamment l'immigration clandestine et le phénomène terroriste (... )

Comme recommandé par nos chefs d'Etats lors des précédents sommets, nous devons nous atteler au regard de nos potentialités à bâtir un espace communautaire intégré et développé mais aussi à mutualiser nos efforts pour faire face au défi commun que sont la lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme », a fait savoir le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly.

Le conseil conjoint de gouvernement sera suivi ce mardi par la conférence au sommet des chefs d'Etats. A cet effet, le président ivoirien Alassane Ouattara foulera le sol burkinabè dans la soirée de ce lundi 17 juillet 2017.