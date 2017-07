Togo: L'AJDC prend le parti des piétons

Encore les résultats des examens de BAC II, BEPC et CEPD et on sera de plain-pied dans les vacances au Togo.

Dans sa démarche citoyenne et en vue de participer aux souhaits pleinement partage des Togolais d'avoir une route plus sécurisée et sans accident, l'AJDC (Association des Jeunes pour le Devoir Citoyen) se met en campagne.

Cette association dirigée par Agbessi Dzoka, "dans le souci de contribuer à la réduction des accidents de la circulation routière, invite tous les conducteurs de motos et de voitures à plus de patience et de prudence".

Aussi demande-t-elle "aux mêmes conducteurs de réserver une grande priorité aux piétons, surtout les piétons qui portent des bagages sur la tête, y compris les revendeurs".

Cette association engagée dans une démarche citoyenne appelle donc tous les Togolais à se dire qu'ils sont des anti-accidents "de circulation routière en respectant le code de la route, les consignes des policiers et les panneaux routiers".