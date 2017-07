Tunisie: Prémices encourageantes

L'occasion pour les dirigeants, comme pour le staff technique, de faire le bilan de l'exercice écoulé, et de tracer les grandes lignes des objectifs visés, tout comme les moyens à mettre en place pour les atteindre.

Déjà, un programme de préparation pour la reprise vient d'être arrêté, et qui comporte une première étape de six jours, destinée à la remise en condition. Ce sera clôturé le vendredi 28 juillet par un match-test face au CABizertin, la veille du départ de l'ensemble pour l'Arabie Saoudite où il est invité à participer au tournoi international de Tabouk qui aura lieu du 31 juillet au 6 août prochain.

Des jeunes à la rescousse

Vingt-deux joueurs seront retenus pour cette échéance. Parmi eux, on s'attend à voir les jeunes du cru qui viennent d'être sollicités pour renforcer l'effectif en place. Et ils s'y sont bien intégrés, comme en témoigne l'apport qu'ils sont parvenus à assurer à l'équipe au cours de ses deux dernières confrontations, disputées en coupe de la CAF au Swaziland puis devant la Mouloudia d'Alger au M'hiri. Toutes deux ont été couronnées par deux brillantes victoires sur les scores de 3 buts à 1 et de 4 buts à zéro ensuite.

Et ce qui est le plus important, c'est que sur les 7 buts enregistrés, 6 d'entre eux ont été l'œuvre de ces jeunes qui ont pour noms Firas Chaouat, Houssem Ben Ali, Walid Karoui et Oussama Amdouni. Et c'est surtout le jeune Firas Chaouat qui s'est distingué par ses déboulés, balle au pied, ses dribbles déroutants et ses tirs bien ajustés qui lui ont permis de réussir trois des sept buts au cours de ces deux importantes confrontations, décisives pour le passage aux quarts de finale de la coupe de la CAF.

Avec ceux-ci, il y a lieu de relever les noms de Houssem Dagdoug, Nessim H'mid, Eshraf Ayadi, Mourad Ben Younès, Héni Amamou, Sabri Ben Hassen et Sameh Bouhajeb, retenus avec les seniors, qui ont prolongé les contrats qui les lient avec l'équipe de 5 ans supplémentaires.

Retour aux sources

Le CSS vient ainsi de reprendre avec la politiques basée sur la formation des jeunes qui a fait de lui un des clubs les plus prolifiques en matière de formation. Les titres nationaux remportés au niveau des jeunes en font foi. Ce qui ne l'empêche pas de consolider son effectif par quelques valeurs sûres. Les dernières en date ont été Aymen Harzi et Mohamed Ali Ragoubi de la JSK et aussi Boulaâbi de l'AS Ariana, qui ne seront toutefois à la disposition de l'équipe qu'après la sanction émanant de la Fifa (interdiction de recrutement jusqu'à la fin du mercato actuel en décembre 2017).

Di Mota optimiste

Pour l'entraîneur des «Noir et Blanc», José Di Mota, «le fait de travailler avec des jeunes pleins d'ambition et de soucis de monter au créneau constitue un stimulant supplémentaire pour s'adonner à fond au travail de restructuration et de consolidation du potentiel de l'équipe. La participation au tournoi de Tabouk, en Arabie Saoudite, avant une semaine du coup d'envoi de la prochaine saison, devrait nous permettre d'entrer dans le vif du sujet, tant la concurrence s'annonce grande face à des équipes de haut calibre», a-t-il souligné.