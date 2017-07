C'est sous la présidence du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi Mabuluki que la cérémonie de collation des grades académiques des lauréats de la 5ème promotion du Programme de 3ème Cycle de Master professionnel en Gestion et Droit de l'Entreprise s'est tenue samedi 15 juillet dernier à Fleuve Congo Hôtel.

Il faut dire que si cette cérémonie a été rendue effective, il faut saluer, sans ambages, la détermination et le courage du Comité de Gestion de l'Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa, en sigle ISC, que dirige le Professeur Augustin Mbangala Mapapa. Dans son mot, le Patron de l'ISC Kinshasa a salué non seulement la présence du Recteur de l'Université de Liège, mais aussi a reconnu l'apport de cette grande Université dans la formation en Master professionnel. Il sied de rappeler que l'ISC Kinshasa est depuis des années en partenariat avec l'Université de Liège dans le seul but d'améliorer la qualité de l'enseignement en République Démocratique du Congo.

D'ailleurs, lors de son allocution, le Ministre de l'ESU a, avant toute chose, salué et félicité le dynamisme et la bonne organisation de cette formation co-organisée par l'Université de Liège et l'Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa. Il a, par la même occasion, souligné que cette activité de coopération interuniversitaire s'inscrit dans le cadre des efforts qu'il faut continuer à fournir pour améliorer la qualité de la formation dans le secteur de l'Enseignement Supérieur et Universitaire RD-Congolais.

Ils sont au total 22 lauréats à être formés en 3ème cycle de Master professionnel en Gestion et Droit de l'Entreprise. C'est l'amphithéâtre de Kimpeski Fleuve Congo Hôtel qui a servi de cadre, samedi 15 juillet 2017, à la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de cette année. La mise en application de ce grand projet de formation en Master Professionnel qui est à sa 5ème promotion est rendue possible grâce à la détermination du comité de gestion de l'ISC/Kinshasa dirigé par Augustin Mbangala Mapapa, mais surtout grâce à la collaboration, mieux au partenariat entre l'Université de Liège et l'ISC/Kinshasa.

Au cours de cette grandiose manifestation, l'on a noté non seulement la présence de l'Ambassadeur de Belgique en République Démocratique du Congo, mais aussi et surtout la participation active du Recteur de l'Université de Liège qui, malgré ses occupations, a effectué le déplacement de Kinshasa pour participer à la cérémonie de remise des diplômes. Dans son allocution, le Ministre de l'ESU, s'adressant aux lauréats, s'est exprimé en ces termes : «c'est dans ce monde de l'entreprise que vous allez poursuivre ou commencer une carrière professionnelle.

Je vous félicite pour vos efforts qui sont aujourd'hui couronnés par la reconnaissance des compétences acquises et qui vous valent une double diplômassions, à savoir : un « Exécutive » master de l'Université de Liège et un diplôme professionnel de 3ème cycle de l'ISC». Profitant de cette occasion, le Ministre de l'ESU a invité les lauréats à continuer avec succès la carrière professionnelle. Mon souhait, dit-il, est que vous mettiez vos compétences au service du pays en contribuant à une meilleure gestion des institutions dans lesquelles vous travaillez et travaillerez. Il leur a, par la suite, demandé d'être les ambassadeurs de leurs enseignants et de leurs institutions, à savoir : l'Université de Liège et l'ISC/Kinshasa.

«Enfin, je souhaite longue vie au partenariat Université de Liège-Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa. J'émets le vœu qu'à la suite de ce partenariat, d'autres filières de formation soient organisées sous ce format afin que le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire joue, en République Démocratique du Congo, son rôle de pilier du développement socioéconomique», a dit le Ministre.

Rappelons, par ailleurs, que le Directeur Général de l'Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa, Augustin Mbangala compte poursuivre, avec la même détermination et volonté, la collaboration avec l'Université de Liège, mais aussi la formation en master qui va, sans nul doute, booster la qualité de l'Enseignement Supérieur et Universitaire en République Démocratique du Congo.

En dehors du partenariat avec ULB, le comité de gestion de l'ISC/Kinshasa a signé un autre partenariat, cette fois-là, avec l'Université de Kisangani pour le Doctorat. Ce, sous la coordination du DG Mbangala.