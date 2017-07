Burkina Faso: Activités commerciales et industrielles

Le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres de son gouvernement sont au Burkina Faso. Les deux… Plus »

«Nous souhaitons que cet atelier soit un nouveau départ pour que notre institution soit, au préalable, associée à l'élaboration des textes devant régir l'activité commerciale et industrielle au Burkina Faso », a-t-il lancé. Par ailleurs M. Sanoh a indiqué que la CCI-BF reste ouverte à la création d'un réseau dynamique d'échanges et de concertations avec l'administration.

Pour atteindre cet objectif, les participants ont eu droit à une série de communications sur les missions, objectifs, attributions et organisations administratives de la CCI-BF. Selon le communicateur, le directeur général de la CCI-BF, Issaka Kargougou, les missions de sa structure gravitent autour de trois axes essentiels, à savoir les missions consultatives, représentatives et administratives.

« Nous voulons faire connaître l'institution à travers ses attributions, ses activités et ses prescriptions légales qui lui confèrent le droit de donner son avis sur toute disposition réglementaire portant sur le commerce, l'industrie et d'autres services », a-t-il résumé.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) juge impérative sa participation à l'élaboration des textes régissant les activités commerciales et industrielles au Burkina Faso.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a organisé, le mercredi 12 juillet 2017, à Ouagadougou, un atelier d'information et d'échanges à l'intention des secrétaires généraux des différents départements ministériels. Les participants ont eu droit à une série de communications sur les missions, objectifs et attributions de la CCI-BF.

