Burkina Faso: Saint-Camille - Le nouveau bloc opératoire inauguré

Le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres de son gouvernement sont au Burkina Faso. Les deux… Plus »

Il s'agit de l'installation d'un ascenseur pour les malades, de l'aménagement de 600 panneaux solaires, de la réalisation d'un espace pour les parents et accompagnants des malades, de l'équipement spécifique pour la chirurgie pédiatrique, etc.

La réalisation de ce joyau selon lui, a couté plus de 2 milliards de F CFA. Il permettra, foi du religieux, de réaliser la chirurgie de base et celle spécialisée.

La nouvelle infrastructure, comporte trois blocs opératoires et vient porter à cinq, les cellules d'opération de l'hôpital "Ce complexe chirurgical vient renforcer le bloc existant de la maternité et celui de l'ophtalmologie. Il comporte 3 salles opératoires, 44 lits d'hospitalisation, une salle de réveil et une salle de réanimation à 6 lits”, a décrit succinctement le père Paul Ouédraogo.

