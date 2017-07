Afrique de l'Ouest: AFRICALLIA 2018 - La cheville ouvrière du forum en place

Oumar Yugo et les six autres membres du comité de pilotage du forum AFRICALIA 2018 ont été officiellement installés dans leur fonction, le 13 juillet 2017 à Ouagadougou. Ils ont la charge d'orienter et de superviser l'équipe technique mise en place pour l'organisation de la Ve édition du forum, du 21 au 23 février 2018.

La Ve édition du forum ouest-africain de développement international des entreprises AFRICALLIA, se tiendra du 21 au 23 février 2018 à Ouagadougou.

Afin d'assurer le succès de l'évènement, le 1er vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mamady Sanoh, a installé les membres du comité de pilotage ainsi que ceux du comité technique, jeudi 13 juillet 2017.

Présidé respectivement par le 2e vice-président de la CCI-BF, Oumar Yugo et le directeur des services aux entreprises et de la coopération, Félix Sanon, ces deux comités sont la cheville ouvrière d'AFRICALLIA 2018. Ils doivent relever le défi de réunir plus de 400 chefs d'entreprises d'une vingtaine de pays pendant 2 jours et de leur organiser des rendez-vous d'affaires dans une ambiance conviviale.

« Partant des leçons accumulées durant 7 ans d'une exaltante aventure, j'invite les membres du comité de pilotage et du comité technique à s'investir pour renforcer le rayonnement et le prestige d'AFRICALLIA », a exhorté le 1er vice-président de la CCI-BF.

Il a, par ailleurs, annoncé la désignation prochaine de contacts ou points focaux d'AFRICALLIA, pour gérer les recrutements et l'organisation des rendez-vous des entreprises de leurs pays, dans toutes les chambres de commerce des pays de l'UEMOA.

Le forum AFFRICALLIA est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso depuis 2010. Inspiré du concept du forum FUTURALLIA de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne en France, AFRICALLIA a pour but d'offrir des opportunités réelles aux petites et moyennes entreprises de la région afin de leur permettre de nouer des relations d'affaires avec d'autres entreprises du reste du monde.