Burkina Faso: Transfert des ressources et compétences en matière de jeunesse

Le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles (MJFIP) a organisé les 13 et 14 juillet 2017 à Kaya, un atelier régional sur le transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales en matière de jeunesse.

En 2009, l'Etat burkinabè a adopté conformément à l'esprit de la décentralisation un décret portant transfert des compétences et de ressources aux communes, dans les domaines de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Dans le domaine de la jeunesse, ce transfert s'est matérialisé par l'adoption d'un protocole d'opérations entre l'Etat et les 45 communes urbaines pour la réalisation des activités de promotion de jeunesse, la mise à disposition des agents du ministère en charge de la jeunesse aux collectivités et la signature en 2016 de l'arrêté interministériel portant adoption du protocole-type d'opérations entre l'Etat et les régions.

En dépit de ce transfert, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du transfert ne se sont pas totalement approprié le processus, d'où des difficultés de sa mise en œuvre.

C'est dans l'optique d'avoir une même compréhension des termes du décret portant transfert des compétences et des ressources aux collectivités en matière de jeunesse, que le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles a initié cet atelier régional de concertation, tenu les 13 et 14 juillet 2017 à Kaya, au profit des participants venus du Centre-Nord, du Plateau central et du Sahel.

Placé sous le thème : « Rôle des collectivités territoriales dans l'exercice des compétences et la gestion des ressources transférées en matière de jeunesse », l'atelier de Kaya vise à contribuer à une harmonisation de la compréhension des différents acteurs sur le transfert des compétences et des ressources en matière de jeunesse.

Selon la gouverneure du Centre-Nord, Nandy Somé/Diallo, représentant le ministre en charge de la jeunesse à la cérémonie, cet atelier a été organisé en vue de permettre aux différents acteurs d'échanger sur leur rôle et leur contribution dans la mise en œuvre du transfert des compétences et des ressources de l'Etat, aux collectivités territoriales en matière de jeunesse.

« Ce cadre de rencontre se veut une opportunité à nous offerte pour mener des réflexions sur le rôle et la place de chaque acteur dans ce processus de transfert et la prise en compte de la dimension jeunesse dans les plans régionaux et communaux de développement », a-t-elle indiqué.

Des difficultés dans la mise en œuvre du transfert

Pour le maire de la commune de Kaya, Boukaré Ouédraogo, le transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales est aujourd'hui une réalité mais force est de constater que l'ensemble des acteurs à savoir l'Etat et ses démembrements ainsi que les collectivités territoriales impliquées dans sa mise en œuvre, ne sont pas imprégnés du processus du transfert, d'où des difficultés dans sa mise en œuvre.

« L'atelier qui nous réunit servira de cadre, entre autres, de maîtriser les différents aspects, d'aplanir les divergences et de parler le même langage en ce qui concerne le transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales en matière de jeunesse au Burkina Faso », a-t-il soutenu.

De l'avis du directeur de la vie associative et des infrastructures de jeunesse, Alain Nestor Tonoé Bamouni, les difficultés auxquelles font face les collectivités dans la mise en œuvre du transfert, sont entre autres, le manque de compétences en matière de ressources humaines, le problème de collaboration.

« C'est pourquoi, nous organisons ces genres d'ateliers pour baliser le terrain afin que chaque acteur puisse savoir quel est son rôle à jouer pour que le transfert des compétences et des ressources aux collectivités soient une effectivité et une réussite au Burkina Faso », a-t-il souligné.

Durant les deux jours de l'atelier, les participants ont eu d'une part, des communications sur les textes régissant le transfert des compétences et des ressources en matière de jeunesse et d'autre part, des travaux de groupes sur l'état des lieux de la mise en œuvre du processus. Les communications ont porté entre autres sur, « Le rôle des collectivités territoriales dans l'exercice des compétences et la gestion des ressources transférées en matière de jeunesse »,

« La situation des compétences et des ressources transférées aux collectivités territoriales en matière de jeunesse », « Le projet d'arrêté portant statut-type des Centres d'écoute et de dialogue pour les jeunes (CEDJ) au Burkina Faso »,

« La situation des ressources financières transférées, les activités de jeunesse menées sur la base de ces ressources, la collaboration avec la mairie dans la construction du CEDJ, les difficultés, « Le contrôle de l'exécution budgétaire et sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ».